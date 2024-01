Artigo: Aposentados que ganham mais do que o salário-mínimo terão reajuste menor

O governo divulgou o aumento dos aposentados e pensionistas e, mais uma vez, manteve a cruel política de dar aumento real para o salário mínimo e somente o INPC para àqueles que recebem acima do piso nacional, aumentando ainda mais a defasagem salarial, que já ultrapassa os 100% para os que se aposentaram nos anos 90 ou antes. Isso significa que, se dobrarmos, hoje, o salário desses aposentados, ainda não teriam o mesmo número de salários mínimos da renda mensal inicial.

Enquanto o aumento do salário mínimo será de 6,97%, o aumento dos que recebem acima do piso será de somente de 3,71%.

“É mais uma covardia contra milhões de aposentados que contribuíram acima do mínimo em toda a vida laboral. É incrível que a perseguição aos aposentados seja permanente, não importando se o governo seja de direita ou de esquerda. Desde que essa política de índices maiores para o salário mínimo e só INPC para os outros começou, milhões de aposentados que contribuíram acima do piso já caíram para o mínimo. É por isso que precisamos continuar pressionando pela aprovação do Projeto de Lei 4434/2008, que recupera o nosso salário em cinco anos”, afirmou a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (faaperj), Yedda Gaspar.

O PL 4435/08, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), foi aprovado, por unanimidade, no Senado e, mesmo pronto para entrar em votação, está parado há vários anos na Câmara Federal. Agora, há um movimento liderado pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS) para que seja colocado em pauta. Federações e associações de aposentados de todo o País, além da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), estão mandando e-mails para os deputados, reivindicando a aprovação do projeto.

Mauro Veríssimo é jornalista