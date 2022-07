Artilheiro da A2, Bruno Santos destaca força do grupo do Voltaço

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 18:11 horas

Atacante marcou nove gols em dez jogos pelo Esquadrão de Aço

Volta Redonda – Após conquistar a Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda vem mantendo o bom rendimento também no segundo turno do Estadual. O Esquadrão de Aço goleou o Angra dos Reis por 7 a 0 na noite desta quarta-feira, dia 13, no Raulino de Oliveira, assumindo a liderança do grupo B e abrindo cinco pontos de vantagem na primeira colocação da classificação geral, faltando duas rodadas para o final da primeira fase.

Artilheiro da A2, com nove gols em dez jogos, o atacante do Voltaço, Bruno Santos, apontou a força do grupo como grande fator para a boa campanha tricolor.

– Nosso grupo é muito bom. Independentemente do sistema e de quais jogadores o Rogério coloca em campo, está sempre dando respaldo, indo bem. Por exemplo, como o Rafhael Lucas e o Lelê, que são da mesma posição que a minha e estão sempre dando o melhor para ajudar o Volta Redonda a retornar para onde não deveria ter saído, que é a primeira divisão do Campeonato Carioca – destacou.

O atacante, por já ter atuado em duas competições nacionais, por dois clubes diferentes, não pode disputar a Série C pelo Volta Redonda. O atacante lamenta, mas ressalta que está focado em ajudar o Voltaço a conquistar o acesso no Estadual.

– Em certo momento, não estar podendo jogar a competição nacional, particularmente, fico muito triste porque quero ajudar meus companheiros na Série C também. Só que como só tenho a A2 para jogar, busco sempre estar dando o meu melhor, independentemente do jogo, quero sempre estar ajudando a minha equipe. Marcando gols ou não, vou dar o meu máximo, o meu melhor e, na Série C, estarei torcendo pelos meus companheiros. Estamos trabalhando muito forte diariamente e, se Deus quiser, vamos conseguir buscar o acesso nestas duas competições – afirmou.

Reapresentação

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira, dia 14. Os jogadores que atuaram 60 minutos ou mais, realizaram um trabalho de recovery na sede. Já os demais atletas, foram para o CT Oscar Cardoso para participar de um treinamento técnico e tático, iniciando a preparação para a partida diante do Manaus-AM, marcada para segunda-feira, dia 18, às 20h, na Arena Amazônia.