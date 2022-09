Artilheiro do Voltaço na Série C, Lelê projeta confronto direto pelo acesso com Aparecidense-GO

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 18:38 horas

Volta Redonda – A delegação do Volta Redonda seguiu viagem para Aparecida de Goiânia-GO nesta quinta-feira, dia 15, para mais um jogo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na cidade goiana, o Esquadrão de Aço irá enfrentar a Aparecidense-GO neste sábado, dia 17, às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo, querendo uma vitória para continuar dependendo apenas de si para buscar o acesso à Série B.

Autor de dois gols no empate por 3 a 3 com o Mirassol-SP na rodada passada, o atacante Lelê, artilheiro do Voltaço na Série C com sete gols, sendo três nesta segunda fase da competição, projeta um confronto muito difícil, já que a Aparecidense também está brigando pelo G2 do grupo B.

– Conseguimos um ponto muito importante diante do Mirassol-SP fora de casa e que nos deixa dependendo apenas de nós mesmos para conquistarmos o acesso à Série B. Sabemos que esta partida contra a Aparecidense será um dos jogos mais difíceis que tivemos até aqui, um confronto direto, contra um adversário de muita qualidade e que jogará com o apoio da sua torcida. Mas estamos preparados e muito focados para buscar a vitória, trazendo a decisão pelo acesso para o Raulino de Oliveira – destacou.

O atacante também falou sobre o seu bom momento com a camisa tricolor e dividiu ele com todos no clube.

– É fruto de muito trabalho no dia a dia e também da ajuda e confiança dos meus companheiros, do Rogério e de toda a comissão técnica. Estou em um momento muito bom e focado em ajudar o Volta Redonda a conquistar este acesso, seja marcando gols, com assistências ou lutando muito dentro de campo para ajudar os meus companheiros. O nosso grupo é muito forte, independentemente de quem entra, estamos mantendo um nível alto de competitividade e vamos muito fortes para brigar até o final pela vitória diante da Aparecidense – ressaltou.