Arturo Vidal é apresentado no Ninho do Urubu

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 18:36 horas

Rio – O chileno Arturo Vidal foi apresentado na tarde desta segunda-feira (18), no Ninho do Urubu, como novo jogador do Flamengo. O atleta, de 35 anos, assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em entrevista coletiva, ele falou sobre a emoção de ter seu nome gritado no Maracanã, sonho de conquistar a Libertadores, entre outros assuntos.

– Antes de tudo, quero agradecer as palavras de todos. Fico arrepiado! Sempre quis jogar pelo Flamengo e falava com Renato Augusto e Rafinha. Estou muito feliz no Rio, era um sonho. Falta um pouco para ser mais feliz, quando entrar em campo com a camisa do Flamengo. Acredito que será o momento mais feliz da minha carreira – disse.

Segundo ele, o futebol europeu é mais físico. “Tecnicamente, os jogadores daqui são melhores do que na Europa”.

Quando perguntado sobre como surgiu o amor pelo Mengão, Arturo contou que quem falou primeiro para ele sobre o Flamengo foi o Renato Augusto, no Bayer Leverkusen, em 2008. “Despertou em mim esse desejo de vestir essa camisa. Depois, joguei três anos no Bayern de Munique e tudo que ele falava era uma loucura”.

O jogador disse que ganhar a Libertadores sempre foi um sonho. “Quero conquistar muitas coisas, mas a Libertadores é algo que todo garoto sonha em ganhar. Espero vencer com o Flamengo”.