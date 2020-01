As naves de Star Wars

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Modelos clássicos estão de volta no Episódio IX – A Ascensão Skywalker

Além de atores conhecidos e estreantes, todo filme de Star Wars depende de uma frota de naves espaciais. O Episódio IX, “A Ascensão Skywalker”, tem todos aqueles modelos clássicos, que todo fã de Star Wars que se preza tem pelo menos uma maquete em casa. O mais antigo é o Blockade Runner, que foi baseado em um projeto feito pelo maquetista inglês Colin Cantwell, aí por volta de 1976, ou seja, há mais de quarenta anos. O Blockade Runner ia ser a nave do contrabandista Han Solo, e tinha uma proa toda envidraçada baseada nos bombardeiros B-29 da Segunda Guerra Mundial.

O problema é que George Lucas, o criador da saga, não gostou do modelo. Ele achou muito parecido com as naves da série de televisão Space 1999, que estava sendo exibida naquela época. A equipe, que incluía o desenhista de produção Ralph McQuarrie, bolou então aquele disco voador feito de sucata que os fãs amam. Mas, o modelo original não foi jogado fora. Ele teve a frente modificada, recebendo uma proa que lembra a cabeça de um tubarão martelo e virou a nave da princesa Leia, o Blockade Runner (fura bloqueios) que foi a primeira nave de Star Wars a aparecer nas telas de cinema.

Logo atrás dele, com uma diferença de alguns segundos, vinha o Star Destroyer. Outro modelo baseado nas maquetes do Cantwell. O formato triangular foi inspirado nos primeiros projetos de ônibus espaciais da Nasa. No início do primeiro filme, aquele de 1977, ele parecia deslizar por sobre a plateia dos cinemas, revelando seu comprimento de 1600 metros. Não é a maior nave do universo de Star Wars, mas é a mais icônica.

O Blockade Runner, o Millenium Falcon e os Star Destroyers são as naves de grande porte. Mas, toda a saga de Guerra nas Estrelas gira em torno das façanhas dos pilotos de caça. Como Luke Skywalker, Wedge Antilles e Poe Dameron. Eles são pilotos de X-wing (Asa X) o caça mais manobrável daquela galáxia muito, muito distante. O X-wing tem este nome porque suas asas se abrem durante os combates, formando a figura da letra X, mas podem se fechar durante o voo na atmosfera dos planetas.

As tripulações dos X-wing refletem o machismo de uma época em que só os homens podiam pilotar aviões de caça. Rey pode ser uma ótima piloto, mas o máximo que ela consegue é pilotar o Millenium Falcon, uma nave cargueira. A série Galactica, que veio depois de Star Wars, é mais liberal e nela as esquadrilhas de caça contam com ases do sexo masculino e feminino. O X-wing é uma aeronave complexa e exige mais do que um piloto humano para controlá-la. Atrás vai um droide astromech modelo R2.

Os maiores inimigos dos X-wing são os Tie Fighter do império ou da primeira ordem. O Tie Fighter parece uma bola com dois painéis solares dos lados. O desenho foi feito para que eles parecessem uma tecnologia alienígena, bem diferente das naves usadas pelos heróis humanos. O nove Tie, quer dizer Twin Ion Engine, ou motor iônico duplo. Na época em que o primeiro filme de Star Wars foi exibido nos cinemas, em 1977, os motores iônicos existiam apenas em teoria. Hoje eles já fazem parte da realidade das viagens espaciais, e foram usados por sondas robóticas americanas e japonesas.

Mas, ainda estamos muito longe de poder contar com naves como o Millenium Falcon ou o X-wing. Elas usam um combustível mágico que nunca se esgota e podem saltar no hiperespaço. Alguns físicos especulam que essas naves usam a chamada Energia do Campo Zero, ou da Espuma Quântica do Espaço Tempo. Algo que só é possível nas telas dos cinemas.

Por: Jorge Luiz Calife