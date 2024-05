Asafe Alves e Yan Oliveira são campeões no Internacional Open de Jiu-Jítsu em Salvador

Salvador- Os atletas Asafe Alves e Yan Oliveira, ambos de 15 anos, que representam Oliveira Academia, da Nova Angra, subiram ao pódio neste fim de semana, dias 11 e 12, e conquistaram o 1º lugar no Internacional Open de Jiu-Jítsu, que aconteceu na Arena de Esportes da Bahia, na cidade de Salvador em um evento promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu, a CBJJ.

Asafe Alves lutou duas vezes pela categoria até 58 kg, na faixa laranja, finalizou os dois confrontos sem sofrer nenhum ponto e se consagrou campeão na sua categoria.

Já Yan Oliveira fez uma luta duríssima na categoria 64 kg, faixa laranja, não sofreu nenhum ponto e finalizou com um mata-leão pelas costas do adversário e consagrou-se campeão na sua categoria. Mas uma vez a Oliveira Academia, comandada pelo professor Rikson Oliveira, fez bom um trabalho de preparação dosseus atletas e obteve avanços técnicos na performance de seus alunos no cenário competitivo e profissional no mundo do jiu-jítsu.

Agora o foco nos treinamentos dos atletas será visando a preparação para o Brasileiro Kids de Jiu-Jítsu, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho, em Barueri, São Paulo.