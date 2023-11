Asfaltamento em avenida de Volta Redonda entra na reta final - Diário do Vale

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda vai entregar nos próximos dias a conclusão da obra de asfaltamento na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Depois da remoção da antiga base no último trecho da via, nessa segunda-feira (6), as equipes entraram com a massa asfáltica nesta terça-feira.

Caso não chova, a previsão é que até sexta-feira (10) todo o projeto seja concluído. “O serviço de recapeamento foi executado da rotatória da Avenida Francisco Crisóstomo Torres até a rotatória da entrada do bairro Santa Cruz. O total do serviço será de 2,3 km de extensão, ou 18.400m² de asfalto novo”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Em seguida, com a pavimentação concluída, será feita a marcação da nova sinalização horizontal e vertical. Antes do asfaltamento, a Avenida Nossa Senhora do Amparo ganhou nova rede de drenagem, iluminação com lâmpadas de LED e calçada.

Seguindo pela via, o bairro Santa Cruz teve a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) totalmente reformada, ampliada e modernizada, funcionando em horário estendido. As praças do bairro, em sua maioria, já foram recuperadas, e as vias internas passam por manutenção com a operação tapa-buracos.

O bairro Santa Rita do Zarur também teve praça recuperada e está prestes a ganhar um campo de grama sintética. “Estamos trabalhando para melhorar a cidade de um modo geral. Sabemos que precisamos fazer muita coisa ainda, mas pelas condições que encontramos a cidade, sem manutenção e com salários atrasados, já avançamos muito”, concluiu a secretária.