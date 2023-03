Asfalto cede e abre cratera em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 08:04 horas

Barra Mansa – Uma cratera se abriu na Rua da Imprensa, no bairro Santa Rosa em Barra Mansa, apresentando riscos aos moradores. Uma foto recebida pelo DIÁRIO DO VALE mostra um carro prestes a cair dentro do buraco que foi aberto.

O motivo pelo qual o asfalto cedeu ainda é desconhecido, podendo ser pela quantidade de chuvas ou o rompimento de alguma tubulação.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Barra Mansa e aguarda resposta.