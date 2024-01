Asfalto cede e pista de subida da Serra das Araras é interditada

Piraí – A pista de subida da Serra das Araras está sendo interditada na manhã deste domingo (21), isso porque a pista cedeu e gerou uma grande depressão no asfalto, na altura do KM 228 da Rodovia Presidente Dutra no sentido SP. O trânsito está fluindo no sistema “Siga e Pare” na pista de descida até que o problema seja resolvido.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, que explicou que um problema no sistema de drenagem causou a depressão na via. Equipes de obra e engenharia estão no local avaliando a situação, para elaborar um projeto de manutenção. Ainda não há previsão para a liberação da via.