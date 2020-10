Asfalto na Bocaininha em Barra Mansa será concluído nos próximos dias

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 17:15 horas

Bairros Cotiara e Vila Coringa também receberão o investimento

Barra Mansa- O asfalto na Avenida Bocaininha está em fase final e deve ser concluído nos próximos dias, segundo a Prefeitura de Barra Mansa, que segue realizando a pavimentação asfáltica em diversas ruas. Nesta quinta e sexta-feira, dias 29 e 30, o trânsito na travessia de linha da Rua Homero Leite, em Saudade, será permitido apenas para ônibus e caminhões.

Os veículos leves deverão seguir pela Rua 03 de Outubro e farão o acesso ao bairro pelo viaduto de Saudade, na Rua Prefeito João Luís. O horário da execução do serviço é das 08h às 18h. Além do bairro Saudade, a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) segue executando as demais intervenções asfálticas pela cidade. Os bairros Cotiara, na Rua Antônio Augusto e Vila Coringa, nas Ruas Nossa Senhora da Boa Morte e Narcy Zanut, iniciam o asfaltamento nesta quarta-feira, dia 28.

O secretário da SMMU, Luiz Gonzaga, falou sobre os investimentos. “Esses serviços são essenciais para a população que, há muitos anos, solicitam as intervenções. Cada via que entregamos aos munícipes é uma felicidade sem tamanho, pois prova que estamos no caminho certo para as melhorias na cidade. Isso reflete diretamente na qualidade de vida da população, além de oferecer maior durabilidade aos meios de transporte”.

Asfalto na Travessa Chico Mendes, no Boa Vista III

Na última segunda-feira (26), a prefeitura deu inicio ao asfaltamento da Travessa Chico Mendes, no bairro Boa Vista III, na Região Leste. A previsão é que o serviço seja concluído nesta quinta-feira, dia 29.