Asilo Dom Bosco deixa de receber doações durante pandemia e precisa de ajuda; saiba como doar

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 14:46 horas

Produtos de uso pessoal, limpeza, hospitalares e alimentícios podem ser doados das 8h às 17h, na porta do asilo

Volta Redonda- O ILPI João Miguel da Silva, asilo Dom Bosco, que cuida e acolhe 20 idosos, em Volta Redonda, está com dificuldades de receber doações desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Diante dessa situação, o asilo solicita a doação dos seguintes materiais: produtos de uso pessoal, limpeza, hospitalares e alimentícios.

As doações podem ser deixadas de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h no asilo, localizado na Rua Epitácio Pessoa, número 154, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.