Asilos e PSFs de Barra Mansa recebem sanitização

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 15:32 horas

Barra Mansa – O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) destinou uma equipe para realizar sanitização nos asilos Vila Vicentina, do Ano Bom; Fraternidade, na Estamparia; e São José, na Vista Alegre e nos PSFs (Posto de Saúde da Família) dos bairros Vila Nova, Vila Ursulino, São Lucas, Bocaininha e Cotiara, nesta quinta-feira (20).

Os trabalhos de lavação, higienização e desinfecção têm seguido as normas de orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo utilizado água tratada com acréscimo de solução de hipoclorito de sódio, com teor de 500 mg/L de cloro, residual livre, para desinfecção de áreas externas com alta propriedade de desinfecção.

Segundo o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, o serviço de higienização contribui diretamente no controle da doença no município.

– Nosso foco principal é seguir com essa manutenção, principalmente nos locais onde há grande fluxo de pessoas. O serviço não pode parar e não vamos poupar esforços para estar sempre um passo à frente do vírus – garantiu o diretor.