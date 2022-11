Bolsonaro confirma presença em cerimônia na AMAN - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 22:00 horas

Será a primeira aparição pública do presidente desde as eleições em que foi derrotado por Luís Inácio Lula da Silva

Resende – A agenda oficial presidente da República, Jair Bolsonaro, confirma sua presença neste sábado (26), às 11h, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Ele vai participar da Cerimônia do Aspirantado 2022. Esta será a primeira aparição pública do presidente desde que ele perdeu as eleições para o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. No entanto, na agenda oficial da Presidência da República não consta a confirmação de sua participação no evento.

Bolsonaro participou da cerimônia no ano de 2021, estando acompanhado de seu vice, Antônio Hamilton Martins Mourão, de ministros de Estado, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e demais autoridades civis e militares.

A Cerimônia do Aspirantado é a formação dos aspirantes e ocorre após a colação de grau, realizada no dia 24, quando recebem o diploma de Bacharel em Ciências Militares. Este ano será a primeira vez que uma cadete do sexo feminino de Nações Amigas irá se formar na Aman, Ghazmin Lucero Surichaqui, oriunda do Peru. No total, 10 dos 395 cadetes da Turma Bicentenário da Independência são de Nações Amigas.

A solenidade é marcada pela restituição do Espadim, com os aspirantes pela última vez com o uniforme azulão, entregarão as réplicas da Espada de Caxias à Academia Militar. E, em um segundo momento, de uniforme cinza, receberão a Espada de Oficial do Exército Brasileiro, símbolo da honra militar.

O cadete primeiro lugar da turma receberá das mãos do presidente a Espada de Oficial. Em seguida, madrinhas e padrinhos farão a entrega das Espadas aos demais aspirantes.