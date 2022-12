Assaltante morre em troca de tiros com a PM em Bulhões - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 21:37 horas

Homem integrava quadrilha que roubou uma Kombi com mercadorias do Mercado Livre; outros dois suspeitos foram presos

Porto Real – Um suspeito de participar do roubo de uma Kombi que transportava mercadorias do Mercado Livre, morreu na tarde desta quinta-feira (29), durante uma troca de tiros com policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar, quando tentava fugir pela região de Bulhões, em Porto Real. Outros dois homens foram presos no momento da fuga.

Houve perseguição durante a fuga pela marginal da Rodovia Presidente Dutra. O carro dos bandidos, um Fox cinza, bateu em outros veículos e ficou imobilizado.

Segundo apurado pela reportagem, a quadrilha rendeu o motorista da Kombi no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende, no momento em que ele entregava compras de clientes da empresa. Em posse da Kombi, os bandidos seguiram para Bulhões, onde deixaram o motorista. No retorno para Resende, pela Rodovia Presidente Dutra, a quadrilha encontrou policiais militares do 37° BPM. Segundo os policiais, neste momento os criminosos começaram a atirar contra a viatura. Os agentes revidaram e durante a troca de tiros e a fuga pela Rodovia Presidente Dutra, um dos bandidos foi atingido e morreu no local. Os outros dois conseguiram escapar por uma área de mata. A PM realizou buscas e conseguiu prendê-los.

Na delegacia de Resende (89ª DP), o motorista reconheceu os assaltantes. A Kombi foi localizada sem nenhuma mercadoria no estrada Resende X Bulhões.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deram apoio à operação.