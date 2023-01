Assembleia de Deus comemora 80 anos de fundação em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 16:29 horas

Igreja do Ministério de Madureira realiza culto especial no sábado, dia 7, a partir das 17 horas

Volta Redonda – A Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Volta Redonda (Cadevre) comemora 80 anos de fundação na cidade no próximo sábado (7). Para marcar a data, a igreja realiza um culto em ação de graças, a partir das 17h, no templo localizado na Rua Assembleia de Deus, 156, no bairro Laranjal.

Coordenada pelo Pastor Presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias, a celebração contará com a presença do Bispo Abner Ferreira, Presidente Estadual das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. Além disso, congregações e igrejas filiadas também estarão presentes.

Para Rinaldo Silva Dias, a comemoração será um momento de comunhão entre os irmãos. “Vamos abrir 2023, o Ano do Crescimento em nossa igreja, com este culto de agradecimento. Teremos a participação de nossas igrejas, membros, grupos de louvores e orquestra”, destacou.

Fundada em 1943, a igreja em Volta Redonda logo se tornou um referencial de desenvolvimento para as Assembleias de Deus em todo o país. Em 1958, o atual Templo Histórico foi construído, desenhado pelo Pastor Paulo Leivas Macalão, fundador do Ministério de Madureira.

No fim de 1993, os trabalhos do Templo Histórico foram transferidos para a grande Catedral. A partir daí, a igreja deu prioridade à obra missionária e social, aliada ao evangelismo local, ampliando o número de igrejas filiadas em toda a região Sul Fluminense como Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro, Três Rios e Vassouras, além de Queluz e Bananal, no estado de São Paulo.

Hoje em dia, são mais de 300 missionários espalhados pelo Brasil em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, e em países como Bolívia, Peru, Índia e dos continentes africano e europeu. Na área social, mantém a Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).