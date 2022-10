Assentamento da Serra do Matoso recebe programação cultural gratuita

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 13:51 horas

O projeto Circolar, que tem incentivo do Instituto Cultural Vale, vai levar arte circense, oficina de danças tradicionais e roda de conversa

Piraí – No feriado de 12 de outubro, o projeto Circolar, que tem o incentivo do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, chega ao Assentamento da Serra do Matoso, na divisa dos municípios de Piraí e Rio Claro, com espetáculos de arte circense, oficina de danças tradicionais e roda de conversa sobre o bicentenário da Independência. A programação é gratuita, das 9h às 12h, no Sítio Beija-Flor.

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da identidade das comunidades tradicionais (quilombolas, rurais e caiçaras) e desenvolver a conscientização da preservação ambiental e patrimonial através do entretenimento, o projeto Circolar leva para as comunidades tradicionais de Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro e Piraí espetáculos de arte circense, oficinas de danças e brincadeiras tradicionais, além de roda de conversa sobre os saberes locais. O cronograma das ações vai até dezembro deste ano.

No primeiro semestre, a equipe de palhaços e arte educadores, formada por Lisane Irala, Thamyres Anselmo, Julianderson Silva, Rafael Otoni, Ruth Chaves e Adriano Evangelista, passou por Mangaratiba nas comunidades do Quilombo de Santa Justina e Santa Izabel, Quilombo da Ilha da Marambaia e Assentamento do Rubião. E na divisa dos municípios de Piraí e Rio Claro, a programação do Circolar foi à Comunidade Rural do Assentamento da Serra do Matoso. Já em Itaguaí, o projeto visitou a Comunidade Caiçara da Ilha da Madeira.

“Tem sido tão encantador poder conhecer esses lugares, encontrar essas pessoas através da palhaçaria, da arte educação, do resgate de danças tradicionais dessas comunidades e das suas histórias. A gente tem promovido a cultura e as trocas, levando nossos saberes e conhecendo outros saberes. É um processo muito rico que esse trabalho tem promovido”, conta Thamyres Anselmo, a Palhaça Noenice do projeto Circolar.

Para o segundo semestre, o Circolar pretende trabalhar o contexto histórico da região de cada comunidade na época da Independência do Brasil. “Será uma forma de conversar sobre o bicentenário da Independência de forma contextualizada nas comunidades”, explica a historiadora e consultora de Patrimônio do projeto Circolar, Mirian Bondim.

Outra ação do projeto é montar uma coletânea de tudo que foi ouvido nas comunidades visitadas, com uma produção coletiva de um diário de viagem ilustrando saberes e fazeres das localidades, traçando um diálogo e fazendo com que uma comunidade conheça a outra.

“O nosso trabalho é buscar o fortalecimento da identidade, da autoestima, de cada fazedor de cultura daquele local, valorizando tudo que produzem em sua comunidade. O mundo atual está muito desligado, está próximo e distante ao mesmo tempo, da vida comunitária. Não se sabe a característica de uma comunidade que tem uma cultura muito tradicional, transmitida de geração em geração, como é o caso das comunidades rurais que trabalham com casas de farinha, produção de doces típicos, através de suas plantações e colheitas. E algumas comunidades desconhecem essas atividades, o peixe está na mesa, mas não sabe como ele chegou até ali, por exemplo. É importante levar para a cidade essa vida na comunidade e até, quem sabe, despertar o turismo na região. Esse conhecimento, esse intercâmbio, é muito necessário”, finaliza Mirian Bondim.

O projeto Circolar é uma produção do Grupo Circo Turma Em Cena, idealizado pelo produtor cultural Adriano Didi e que desde o ano 2000 desenvolve e aprimora um estilo artístico original com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras que podem se adaptar a todas as idades e todos os locais. Além da equipe de arte educadores e palhaços, o projeto ainda conta com a coordenação artística de Gil Del Carmo, da Zóio da Arte Produções, e dos registros de foto e audiovisual de Gilson Moreira.

CIRCOLAR NAS COMUNIDADES

Data: 12/11 – Comunidade Caiçara da Ilha da Madeira, em Itaguaí

Datas: 20/11 – Comunidade do Quilombo da Ilha da Marambaia, em Mangaratiba

Datas: 04/12 – Comunidade Rural do Assentamento da Serra do Matoso, em Pirai / Rio Claro