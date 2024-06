Você poderá acompanhar todos os jogos ao vivo pelo YouTube do DIÁRIO DO VALE – https://shorturl.at/t45A5 – transmitidos pelos craques da comunicação esportiva da região Sul Fluminense, Oscar Nora e Júlio César.

Volta Redonda – A bola vai rolar na manhã deste sábado (29), nos sete decisivos jogos da XIX Copa Diarinho de Futsal, maior competição infanto juvenil do interior do estado que é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL) e o DIÁRIO DO VALE.