Assistência Social de Barra do Piraí dá posse oficial do Conselho de Promoção da Igualdade Racial

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 08:17 horas

Barra do Piraí- Na próxima segunda, dia 06, a Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura de Barra do Piraí, através da Assessoria de Promoção da Igualdade Racial, irá proporcionar um evento que marcará a posse oficial do Conselho de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e o “Seminário do Acordo de Cooperação pelo Combate à Discriminação e Geração de Trabalho, Emprego e Renda para Populações Historicamente Discriminadas”.

O evento será aberto ao público e realizado às 14 horas, no auditório da Unimed (rua Moreira dos Santos, número 768, Centro).

Na cerimônia, estarão presentes os signatários do Acordo de Cooperação, a secretária Municipal de Assistência Social, Paloma Blunck Esteves, e o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial, Luiz Eduardo de Oliveira.

De acordo com o assessor da Promoção de Igualdade Racial, Mauro Aredes, esse é um evento de extrema importância e bastante necessário. “Fico feliz de o município poder proporcionar um evento como esse, em que é bastante necessário. São pautas que devem, sempre, ser citadas. Nossa luta por igualdade não pode parar”, afirmou.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, que regulamentou o Compir, aponta a necessidade de a população como um todo respeitar e lutar por igualdade racial. O chefe do Executivo, que reativou a Assessoria de Promoção da Igualdade Racial recentemente, ratifica o compromisso público de buscar parcerias com as esferas superiores com o “propósito de promover a equidade”.

“Temos, como gestores públicos, que primar pela justiça e igualdade social. E, ao ter compromissos com a paridade entre as raças, criar políticas públicas que avancem nesse sentido. Quando assumimos, em 2017, buscamos reestruturar a Secretaria de Assistência Social, com a finalidade de ampliar nossos horizontes de igualdade e promoção dos direitos humanos. E, ao ratificar a importância da pasta de Igualdade Racial – e agora regulamentar o conselho -, pavimentamos um caminho mais certo e digno pra sociedade em geral, principalmente os negros”, aponta Mario.