Assistência Social de Barra do Piraí entrega certificados do projeto “Mulheres Mil”

Barra do Piraí – Mulheres de Barra do Piraí, em situação de vulnerabilidade, participaram da entrega dos certificados “Mulheres Mil”, em evento realizado no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. A cerimônia, reuniu representantes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, bem como 14 participantes do curso de Assistente em Recursos Humanos.

O projeto “Mulheres Mil” foi direcionado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, assistidas pelo programa Acessuas Trabalho e credenciadas no Centro de Referência em Assistência Social (Creas), em parceria com o Pronatec, programa do Governo Federal de apoio à formação técnica. As inscritas fizeram quatro meses de curso, e, durante este tempo, recebiam auxílio para transporte e alimentação. As aulas eram ministradas na Faetec do bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

Para a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, Paloma Blunk, a entrega dos certificados significa mais um avanço na aplicação de políticas públicas voltadas para as mulheres. “É preciso ter um olhar fraternal sobre as mulheres, sobretudo aquelas que são vítimas de todo tipo de exclusão ou violência. Aplicar formas de reparar erros cometidos contra nossas barrenses aponta um caminho importante para o crescimento sem amarras, numa sociedade que se mostra excludente”, frisa a chefe da pasta.

Já o prefeito Mario Esteves parabenizou todas as mulheres que tiveram a coragem de avançar em seus objetivos, sobretudo para crescer profissionalmente. “Sabemos que as políticas públicas estão a serviço de todos. Mas a administração municipal tem colocado mais esforços para assistir às mulheres de forma ampla, seja na Assistência Social ou na Saúde. Com este curso, e tantos outros a oferecer, as mulheres norteiam o seu futuro, com mais independência e liberdade”, acredita o chefe do Executivo.

A cerimônia ocorreu na sexta-feira (24).