Assistência Social de Barra do Piraí promove ação contra trabalho infantil nas ruas

Barra do Piraí – Em prol ao dia de combate ao trabalho infantil, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu uma ação de conscientização nas ruas do Centro barrense. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) foi desenvolvido na Esquina do Pecado, em um evento na tarde desta quarta-feira (12), com a participação popular e de alunos da Escola Municipal Manoel Fonseca e de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Luana Dornas, no município barrense são 13 crianças e adolescentes que foram retirados de situações análogas ao trabalho infantil e que são acompanhadas pelo órgão. Porém, ela admite que este número possa ser três vezes maior. As subnotificações, segundo ela, só podem aumentar se a sociedade fizer a sua parte e denunciar.

“Cada um deve fazer a sua parte, denunciando ou evitando certas atividades que retirem as crianças e adolescentes dos seus momentos, que são os estudos e as brincadeiras. Comprar bala deles nas ruas não é um gesto de gratidão ou assistência. Muito pelo contrário, implica que eles estejam fora de uma rede de proteção, criada pela Educação e pela Assistência Social. A gente, além disso, pode estar abastecendo outras formas ilícitas, como o tráfico e a exploração sexual”, aponta a coordenadora.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, relembra os investimentos da administração municipal em setores como Educação e Assistência Social, que, juntos, auxiliam na socialização de crianças e adolescentes. “Você aplicar recursos em setores importantes é fundamental para credenciar a categoria infantil a viver melhor e com mais dignidade. E isso se vê no dia a dia. As secretarias sabem – e comprovam, com dados – que o olhar carinhoso a estes temas é relevante para proporcionar qualidade de vida aos nossos pequeninos”, finaliza Mario Esteves.

Criado pelo Governo Federal, em 1996, o Peti conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para combater o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. Sua cobertura foi ampliada para alcançar progressivamente todo o país num esforço do Estado Brasileiro para implantação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo as demandas da sociedade, articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).