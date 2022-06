Assistência Social de Barra do Piraí promove dia contra trabalho infantil

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 19:02 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu, na terça, 14, evento de conscientização contra o trabalho infantil. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) foi desenvolvido em parceria com diferentes instituições municipais, em ação na Praça Nilo Peçanha, que durou toda a parte da manhã. Mesa de conversa, dinâmicas, recreação e panfletagem marcaram o data, em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, comemorado no dia 12 de junho.

Criado pelo Governo Federal, em 1996, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas (MS), sua cobertura foi, em seguida, ampliada para alcançar progressivamente todo o país num esforço do Estado Brasileiro para implantação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo as demandas da sociedade, articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

Durante o evento, em Barra do Piraí, foram debatidos, em mesa de conversa, as mais variadas formas de combater o trabalho infantil no município. Para a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Neudinea Vergílio, a maneira mais adequada, para os pais e responsáveis, “é perceber a necessidade de as crianças e adolescentes estarem em sala de aula”. Aos populares, em si, Nea frisa a necessidade de não compactuar com a atuação de meninos e meninas nas ruas.

“Vemos crianças e adolescentes nas ruas do município, muitos deles pedindo dinheiro ou vendendo balas e afins. São cenas que podem cortar o nosso coração. Porém, não sabemos quem está por trás daquilo e qual a finalidade em colocar estas crianças nessas situações. Temos que não comprar nada deles e, além disso, conscientizar sobre a importância de todos estarem frequentando os bancos escolares. Essa data é muito importante para que, cada um de nós, reflita sobre a importância dos estudos para estes meninos e meninas”, aponta Nea.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, aponta que os investimentos em uma Secretaria de Assistência Social e suas ações contribuem para que o serviço seja de maior qualidade e eficiência. “Aponto que os servidores da Assistência Social estejam fazendo um trabalho de excelência; não é fácil, mas não faltam em nada. Agora, a população também precisa abraçar as ideias apontadas por eles e elas. Cuidar das crianças e adolescentes é um ato pela vida. E é de competência de cada um de nós, dentro de casa e nas ruas”, acredita o prefeito.