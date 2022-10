Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa prorroga edital para músicos

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 18:22 horas

Com nova data, inscrições para as mais de 50 vagas vão até 15 de outubro

Barra Mansa – A Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, responsável pela gestão de uma das mais conhecidas orquestras da região, lançou edital para preenchimento de mais de 50 vagas de músicos. Além da execução musical na Orquestra, os profissionais atuarão no processo de formação musical do Projeto Música nas Escolas.

As audições acontecem em duas fases: análise de vídeo do candidato e audição presencial com banca. A inscrição para a primeira fase se dá unicamente pelo e-mail ([email protected]) até o dia 15 de outubro. O candidato deverá enviar o formulário de inscrição devidamente preenchido e o vídeo sem edição.

De acordo com o presidente da Associação da OSBM, Alexandre Martins, a expectativa é manter a estrutura profissional. “A Orquestra é motivo de orgulho para toda a região. Além da execução, os músicos vão contribuir para o desenvolvimento musical dos alunos da rede municipal de ensino de Barra Mansa com o Projeto Música nas Escolas. É uma oportunidade de participar do futuro dessas crianças”.

Os candidatos aprovados na primeira fase serão submetidos à audição presencial, com avaliação por banca formada por profissionais de capacidade técnica altamente reconhecida, atuantes nas principais Orquestras do país.

Os resultados das audições serão divulgados no perfil do Instagram @projetomusicanasescolas. A fase presencial ocorrerá no período de 28 a 30 de outubro.