Associação de catadores ‘Recicla Resende’ pede doações para montar cestas básicas

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 11:01 horas

Resende – A ACRR (Associação dos Catadores “Recicla Resende”) realizou um apelo nesta semana para que a população contribua na doação de alimentos para montagens de cestas básicas. As cestas seriam para os catadores que dependem do trabalho da coleta pela cidade, mas que durante o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus tiveram baixas vendas e recolhimentos dos recicláveis.

Cerca de 16 catadores precisavam das cestas básicas, mas que com a ajuda da população, todos receberam os alimentos necessários para superarem este período de crise. De acordo com Leiliane Martins da Silva, uma das associadas da ACRR, as expectativas das doações foram superadas pelo número de pessoas que ajudaram os catadores.

– Inicialmente estávamos aceitando receber as cetas para os associados daqui, mas estamos conseguindo um volume maior, muita gente ajudando. Sabendo da dificuldade das pessoas do Aterro Sanitário daqui de Resende, iremos ajudá-los, recolhendo doações para darmos aos associados daqui e de lá. Algumas pessoas de outros bairros, que estão passando necessidade, também estão pedindo por ajuda – declarou Leiliane.

Nesta semana, a ACCR recebeu cerca de 50 cestas básicas que serão distribuídas entre os associados e outros grupos que se beneficiarão com as iniciativas de solidariedade da população.

Os interessados podem doar itens como: arroz, feijão, óleo, fubá, sal, açúcar, pó de café, macarrão, molho de tomate, tempero pronto, sabonete, pasta de dente, papel higiênico, sabão em pós, álcool, água sanitária, detergente e sabão em pedra.

Para mais informações, entrar em contato com Leiliane pelo telefone: 99964-5493.