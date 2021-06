Associação de moradores do Açude reclama da falta de médico em posto

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 16:57 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu o presidente da AMABA (Associação de Moradores do Bairro Açude), Alan Cunha, na manhã desta segunda=feira, dia 21, e ouviu sobre uma série de pedidos feitos pela comunidade. Entre eles, a falta de médico no posto de saúde do Açude 2 e os atrasos de ônibus da Viação Sul Fluminense.

Alan disse ainda ao prefeito que o bairro precisa da troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de led. Segundo ele, o atual sistema de iluminação pública é antiga e deixa boa parte das ruas do bairro às escuras.

O prefeito se comprometeu em atender as reivindicações da Associação de Moradores com mais agilidade e que está buscando meios para a resolução dos problemas crônicos das enchentes que assolam o bairro há 30 anos.

A moradora do Açude 4, Sônia Andrade, agradeceu ao prefeito Neto pela reforma da calçada pública que dá acesso ao bairro. Ela lembrou que foram inúmeros ofícios emitidos pela AMABA, solicitando a reivindicação que não foi atendida pelo governo anterior.