Associação do Ministério Público homenageia presidente da Alerj

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 18:02 horas

Rio – O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), foi homenageado com o Colar do Mérito pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj), na noite desta segunda-feira (13/04). Também foram agraciados o promotor de justiça e presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta, e a promotora de justiça Rosa Maria Xavier Gomes Carneiro (in memoriam).

A Amperj ressaltou a importância da liderança de Ceciliano à frente da Alerj, destacando a atuação do presidente da Casa em momentos emblemáticos, como a votação da Reforma da Previdência estadual do serviço público e a criação do Programa Supera Rio. Lembrou também a economia feita pela Alerj, que devolveu ao Tesouro Estadual mais de 1 bilhão e a inauguração da nova Sede do parlamento, no edifício Lúcio Costa.

Após agradecer a homenagem, o presidente da Alerj recordou tempos difíceis vividos pela Assembleia, nos anos de 2016 e 2017, quando o estado passou por uma grave crise financeira, período em que houve atraso no pagamento dos salários dos servidores. Ele falou, também, sobre o futuro do Rio de Janeiro.

“Nós enfrentamos votações com a Alerj cercada, sob efeito de bombas de efeito moral e balas de borracha. Eu, como presidente interino na época, ajudei a aprovar medida para o estado tomar um empréstimo, colocar os salários em dia. O Rio, hoje, se encontra em um novo momento. O estado, de janeiro a novembro de 2021, arrecadou mais 16 bilhões de reais, se compararmos com 2020. Então, o Rio de Janeiro vive uma janela de oportunidades. Temos andando pelas regiões discutindo o Fundo Soberano, e precisamos pensar o Rio pós-pandemia, além dos royalties. É fundamental gerar empregos e voltar a crescer, devolvendo a dignidade de várias famílias. Precisamos virar essa página”, disse Ceciliano.

Presidente da Amperj, Claudio Henrique Viana destacou a sensibilidade de Ceciliano em ouvir e acolher os pleitos dos servidores. Obrigado, deputado, por ter dado as mãos ao funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro”, disse Viana. A cerimônia foi encerrada com um concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira.