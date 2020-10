Atacante Dija Baiano retorna ao Voltaço

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 14:14 horas

Dija Baiano defendeu o Volta Redonda em 76 jogos e marcou 20 gols

Volta Redonda – Diaja Baiano, campeão da Taça Rio e da Série D pelo Voltaço, em 2016, retorna ao clube em anúncio feito pela diretoria, nesta terça-feira (27).

O atacante, de 30 anos, estava no Uberlândia-MG, e assinou contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro com o Volta Redonda. De acordo com o clube, a expectativa é que ele já jogue a partida contra o São José (RS), no próximo domingo (01).

Dija Baiano está em sua quarta passagem como atacante do Esquadrão de Aço. A primeira foi em 2015 e chegou para disputar a Copa Rio. Retornou em 2016, após uma breve saída para jogar pelo Macaé, mas o camisa 7 foi peça fundamental na conquista da Taça Rio pelo Volta Redonda e no título invicto da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já no começo de 2017, Dija se transferiu para o América (RN), mas voltou a jogar pelo Voltaço para disputa da Série C do mesmo ano, quando a equipe se classificou para o mata-mata do acesso. O atacante permaneceu no clube até o final de 2018, quando teve sua transferência anunciada para o Al-Orobah, da Arábia Saudita.

– Na verdade, nunca saí de casa, porque o meu coração sempre esteve no Volta Redonda. Hoje volta um Dija Baiano mais maduro, mais cabeça no lugar e muito focado em ajudar ao clube a conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Família Voltaço, vocês já conhecem o Dija Baiano, sabem que sou um jogador de muita luta, garra, que irá dar o seu melhor dentro de campo para buscar as vitórias e trazer muitas felicidades para vocês – destacou Dija Baiano, que ainda mandou um recado para a família Voltaço.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comentou sobre o retorno do atacante ao tricolor de aço.

– O Dija é um atleta que conhecemos, identificado com o clube e acostumado a momentos decisivos. Foi peça fundamental nos títulos da Taça Rio e da Série D de 2016. Conversamos bastante com ele que entendeu a nossa situação, abdicou de algumas coisa para estar de volta e, com certeza, irá ajudar muito para retornarmos o caminho das vitórias e seguir na briga pelo acesso – concluiu.

Dija Baiano foi revelado pelo Cruzeiro e já defendeu a Ferroviária-SP, o Brasiliense-DF, Guaratinguetá-SP, Ipatinga-MG, Caldense-MG, Al-Mesaimeer, do Qatar, Ituano-SP, Macaé, América-RN, Al-Orobah, da Arábia Saudita, Boavista, Treze-PB e Uberlândia-MG, último clube antes de acertar o retorno ao Voltaço.