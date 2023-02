Atacante Léo Pedro se reapresenta ao Resende e já pode estrear contra o Vasco - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 09:54 horas

Prata da casa estava emprestado ao Botafogo, onde foi um dos destaques do Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Resende terá mais um reforço para a disputa do Campeonato Carioca. O atacante Léo Pedro, de 20 anos, se reapresentou nesta quarta-feira (1º) ao Gigante do Vale e já foi integrado ao elenco que se prepara para enfrentar o Vasco da Gama nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Estadual.

Considerado uma das pratas da casa do Resende, o atacante estava emprestado ao Botafogo, onde foi um dos destaques da equipe durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, marcando três gols em cinco jogos.

“Feliz em estar de volta ao clube que me revelou e sempre esteve de portas abertas. Encaro este retorno como uma oportunidade de estar atuando profissionalmente. Não faltará empenho para ajudar a equipe e corresponder o apoio da diretoria, comissão técnica e da torcida”, afirmou.

Léo Pedro se destacou no Resende durante a Copinha de 2022, quando o Gigante do Vale foi a grande sensação da competição ao eliminar grandes equipes como o Corinthians e o Fortaleza, caindo apenas nas oitavas de final. O atacante alvinegro marcou cinco gols em seis jogos disputados na edição do ano passado.