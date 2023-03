Atacante Pedrinho anuncia saída do Voltaço - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 09:40 horas

Volta Redonda – O atacante Pedrinho anunciou nesta segunda-feira (27), por meio de suas redes sociais, que está de saída do Voltaço. Peça importante no elenco de Rogério Corrêa, o atacante foi apresentado em dezembro de 2022, vindo do Akritas Chlorakas, do Chipre. No período, foram quatro gols marcados com a camisa do Esquadrão de Aço.

Em suas redes sociais, Pedrinho se despediu do clube e agradeceu a todos os jogadores e funcionários do clube.

“Hoje estou me despedindo desse clube que me acolheu e me deu oportunidade de poder crescer como jogador e de dar alegria a essa torcida maravilhosa. Quero agradecer as amizades verdadeiras que fiz aqui: as tias da cozinha, da limpeza e meus parceiros da rouparia. Essas pessoas merecem demais ser reconhecidas e deixo aqui todo o meu respeito e admiração por eles. Obrigado por tudo, Voltaço. Agradeço a Deus por me proporcionar momentos maravilhosos aqui”, disse Pedrinho.