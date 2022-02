Atacante Pedro Lemos assina contrato profissional e é emprestado ao Atlético-GO

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 19:25 horas

Volta Redonda – O Voltaço anunciou que o atacante Pedro Lemos, de 19 anos, assinou um contrato profissional de dois anos com o Esquadrão de Aço e foi emprestado ao Atlético-GO. Na negociação, o Voltaço permanece com 100% dos direitos econômicos do atleta.

No contrato entre as equipes existe uma opção de compra até o final do ano de 70% pelo Atlético, que, caso seja exercida, o Volta Redonda receberá o dinheiro e ainda continuará com 30% dos direitos do prata da casa em uma futura venda. Casa não seja exercida esta opção, o atacante retorna ao Voltaço.