Atacante Wendson celebra primeiro gol pelo Voltaço

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 22:14 horas

Tento foi marcado na derrota para o São José-RS. Atleta destaca jogos em casa para recuperação

Volta Redonda – Contratado como reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Wendson aos poucos vai ganhando seu espaço no Volta Redonda. Ele entrou em campo nas duas partidas do Voltaço até aqui na competição e marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor na rodada passada, diante do São José-RS.

Após o treinamento desta terça-feira, dia 19, no CT Oscar Cardoso, o atacante falou sobre a felicidade de ter marcado pela primeira vez pelo Esquadrão de Aço.

– É muito gratificante marcar o meu primeiro gol com a camisa do Volta Redonda. Agora é continuar trabalhando com os meus pés no chão e com muita humildade para dar muita alegria ao torcedor. Aos poucos estou me entrosando com toda a equipe e com o trabalho do professor Rogério. Sempre que precisar, estarei apto para ajudar meus companheiros de equipe e o Voltaço, seguindo sempre nesta volúpia e trabalhando forte, para que possamos conquistar os resultados positivos – destacou.

Os próximos dois jogos do Volta Redonda na Série C serão no Raulino de Oliveira. O primeiro, diante do Altos-PI, domingo, dia 24, às 11h. Já o segundo, será contra o Atlético-CE, sábado, dia 30, às 15h. Sequência de partidas em casa que o Wendson destaca ser de extrema importância para o Voltaço.

– Sempre muito importante pontuar e vencer em casa. Ainda mais em um campeonato muito difícil como a Série C, onde não temos nenhum jogo fácil. Necessitamos destes seis pontos dentro de casa e com o apoio da nossa torcida vamos dar a nossa vida para conquistarmos estas duas importantes vitórias – projetou.