Ataque a creche deixa quatro crianças mortas, em Blumenau - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 10:43 horas

Segundo a PM, um homem armado com uma machadinha invadiu a instituição, na manhã desta quarta-feira (05); uma quinta criança está em estado grave

País – Um homem de 25 anos, armado com uma machadinha invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou ao menos quatro crianças de 4 a 7 anos e feriu outras quatro, nesta quarta-feira (05). De acordo com a polícia, o assassino pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.

O crime ocorreu no início da manhã, na creche particular Cantinho Bom Pastor, localizada na Rua dos Caçadores, no bairro Velha.

No momento desta publicação, equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) estão no local, e todas as crianças que estavam na escola foram retiradas pela polícia.

O Hospital Santo Antônio informou que recebu as quatro crianças feridas, duas meninas e dois meninos. Elas foram atendidas e estão em observação na unidade.