Ataque a tiros deixa homem ferido em Três Rios

Três Rios – Um homem de 26 anos foi baleado na noite desta quarta-feira, 30 de abril, durante uma tentativa de homicídio no bairro Habitat Velho, em Três Rios. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo nas mãos e no tórax e precisou passar por cirurgia de emergência no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde permanece internado, com risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou ter sido surpreendido por um homem armado ao chegar em casa, na Rua B. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a Travessa Quatro, onde pediu ajuda. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e o levou ao hospital.

O local foi periciado e o caso foi registrado na 108ª DP.