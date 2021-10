Ataque com carro-bomba deixa seis mortos em Aden, no Iêmen

Iêmen – Um carro-bomba sacudiu a cidade portuária do sul do Iêmen de Aden, neste domingo, resultando na morte de pelo menos seis pessoas e deixando outras sete feridas, disse o ministro da Informação, Moammar Al-Eryani, no Twitter.

O governador Ahmed Lamlas e o ministro da Agricultura, Salem al-Suqatri, ambos membros de um grupo separatista do sul, sobreviveram a uma “tentativa de assassinato terrorista”, disse a agência de notícias estatal.

No ataque foram mortos o secretário de imprensa do governador e seu fotógrafo, o chefe de seu destacamento de segurança e um quarto companheiro, além de um observador civil, disse uma fonte do governo local.

Lamlas é secretário-geral do STC, que disputa com o governo saudita o controle de Aden e do sul do Iêmen. STC também viu lutas internas entre suas fileiras.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade. O porta-voz do STC, Ali Al-Kathiri, culpou grupos militantes islâmicos.

Fonte: Agência Brasil *