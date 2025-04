Ataque passa em branco novamente e Voltaço perde para o CRB

Maceió (AL) – O Voltaço perdeu para o CRB por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (17), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. Em busca da primeira vitória, o técnico Rogério Corrêa modificou a equipe mais uma vez. Sem o zagueiro Fabrício, ele abandonou o esquema com três zagueiros e voltou para o 4-3-3. O lateral-direito Jhonny iniciou entre os titulares no lugar de Ynaiã. O volante André Luiz foi outra novidade, na vaga de PK. E MV, recuperado de lesão, reassumiu a titularidade, barrando Lucas Tocantins.

O Volta Redonda mostrou uma postura ofensiva no primeiro tempo. Aos 15 minutos, balançou a rede em um voleio de Vitinho, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 17 minutos, num erro da zaga alagoana, o Voltaço pediu pênalti quando Robinho caiu na área após dividida com o goleiro Matheus Albino, mas o lance foi ignorado pela arbitragem. Aos 25, o CRB abriu o placar. Após cobrança de lateral, a defesa cochilou e Breno Herculano marcou de cabeça.

Na segunda etapa, o panorama mudou. Mesmo com as substituições no ataque, o Voltaço foi um time com pouca inspiração e ainda menos poder de fogo. A equipe abusou dos cruzamentos na área, mas faltou capricho e nenhuma oportunidade levou perigo concreto ao adversário. Quem teve as melhores oportunidades de gol foi o CRB, que exigiu pelo menos duas defesas difíceis de Jean Drosny.

A derrota de 1 a 0 foi a terceira em três jogos na Série B e a sexta partida seguida sem vencer e sem marcar gols. A última vitória foi há dois meses, dia 16 de fevereiro, contra o Sampaio Corrêa, por 3 a 1 ainda pelo Estadual. Desde então, o time não balançou mais as redes adversárias. O Volta Redonda segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição da Série B, com 0ponto. Já o CRB assumiu a liderança, com 9 pontos. O próximo jogo do Esquadrão de Aço será na terça-feira (22), contra a Ferroviária-SP, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.