Ataques contra Vini Jr. escancaram racismo no Futebol

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 10:32 horas

Governo brasileiro e Real Madrid saem em defesa do jogador Vini Jr. após ataques racistas por torcedores do Valencia no último domingo; caso ganha repercussão e levanta polêmica sobre punições

Espanha – “O que falta para criminalizarem essas pessoas?”. A pergunta é do jogador brasileiro Vini Jr., que nesta segunda-feira (22) usou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques racistas que recebeu da torcida do Valencia em partida neste domingo (21). “A cada rodada fora de casa, uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada”, escreveu o jogador, contando que teve que lidar com desejos de morte, imagens de bonecos enforcados e gritos criminosos. “Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em ‘casos isolados’, ‘um torcedor’. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão)”, completou.

O drama de Vini Jr. – que joga pelo Real Madrid – atraiu não só a solidariedade, mas também o posicionamento do Governo Federal. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta segunda (22) , em Brasília, que entrará em contato com autoridades espanholas para cobrar do Governo da Espanha, do Ministério Público e da liga espanhola de futebol ações efetivas quanto ao racismo praticado contra o brasileiro. Das arquibancadas, durante jogo no Estádio Mestalla contra o Valência, o jogador ouviu insultos racistas e gritos de ‘macaco’.

“Quero prestar minha solidariedade ao Vini Jr e dizer que estamos juntos”, disse a ministra, acrescentando que entrará em contato com autoridades da Espanha para saber qual será o próximo passo das investigações sobre o caso. Anielle Franco disse que cobrará ações efetivas para os casos similares que há tempos ocorrem no campeonato espanhol. “A gente já soltou uma nota com vários ministérios do governo federal, mas agora a gente vai para cima das autoridades [espanholas], de forma oficial. O histórico não é bom. É bem racista. Quiseram inclusive colocar o Vini como sendo culpado. Estamos aqui para enfrentar isso em conjunto”, argumentou a ministra, que aguarda também o posicionamento direto do governo da Espanha.

Relações Exteriores

Quem também saiu em defesa do jogador foi o Ministério das Relações Exteriores. A ministra substituta, a embaixadora Maria Laura da Rocha, disse que considerou abjetos os atos de racismo contra o atacante Vini Jr.

“Espanta a persistência dos crimes que são cometidos contra o atleta brasileiro, contra todos os afrodescendentes, e sim, contra toda a humanidade a cada cântico e a cada gesto racista lançado contra o jogador”, disse a embaixadora nesta segunda-feira (22), no Palácio do Itamaraty, em Brasília, durante a abertura do seminário ‘Brasil – África: relançando parcerias’. Diante da plateia – formada, sobretudo, por representantes de países africanos –, a ministra Maria Laura lamentou o ocorrido. “Ontem, na partida, Vinícius Junior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo”, disse ela, que acrescentou: “O cartão vermelho deve ser dado ao racismo”.

Real Madrid sai em defesa do jogador

O time onde Vini Jr é atacante, o Real Madrid, também tomou providências quanto às agressões: denunciou o caso à Procuradoria-Geral da Espanha para que investigue os crimes de ódio e discriminação sofridos pelo brasileiro no jogo contra o Valência. Em comunicado oficial, o clube ressaltou que “manifesta sua mais forte repulsa e condena os acontecimentos ocorridos ontem contra o nosso jogador”. Para o Real Madrid, “tais ataques também constituem um crime de ódio, razão pela qual apresentou a denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades”.

O clube lembrou que Vini Jr vem sendo alvo de reincidentes ataques racistas durante jogos do Campeonato Espanhol, que é organizado pela La Liga, uma entidade privada. No domingo, ele foi mais uma vez insultado, antes mesmo de pisar em campo. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram centenas de torcedores do Valência cantando ‘Vinícius é um macaco’, no momento em que o ônibus do Real chegava ao estádio Mestalla.

Durante o jogo, os insultos continuaram. A partida chegou a ser paralisada por oito minutos e foi retomada. No entanto, nos acréscimos, Vini se envolveu em uma confusão com o goleiro Giorgi Mamardashvili e, após ser contido pelo adversário Hugo Duro com uma gravata, acertou o rosto do atleta do Valência ao tentar se desvencilhar. Ao final, apenas Vini foi punido, sendo expulso de campo.

Desabafo

Vini Jr, em seu desabafo nas redes sociais, destacou que o racismo que sofreu está fartamente documentado em vídeos. “Agora pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes?”, escreveu o atacante brasileiro, questionando o motivo pelo qual os patrocinados não cobram a La Liga pelo acontecido. “As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos, também não”, finalizou o jogador.