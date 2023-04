Ataques violentos em escolas acendem alerta na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 07:40 horas

Sul Fluminense – O governador Cláudio Castro anunciou a criação de um comitê permanente para garantir segurança nas escolas de todo o estado. A medida foi tomada em função do crescente número de ataques em escolas de todo o país – de acordo com um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), só de agosto do ano passado para cá foram nove casos.

De acordo com Castro, o Comitê Permanente de Segurança Escolar visa a implantar ações que identifiquem e evitem situações de violências das escolas públicas e privadas. Uma dessas ações foi a criação do aplicativo ‘Rede Escola’, desenvolvido pela Polícia Militar (PM).Em até dois meses, segundo o governador, a ideia é que o aplicativo já esteja em operação, conectando os profissionais da rede de ensino à PM.

“Estamos criando esse comitê para garantir mais proteção às nossas crianças, jovens e profissionais que trabalham na rede. Os pais precisam ter a tranquilidade de que saber que seus filhos vão chegar em casa em segurança”, justificou Cláudio Castro, acrescentando que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) têm experiência em gerenciamento de crises e treinarão os professores para que atuem em casos de prevenção e emergência.

Outra medida anunciada por Castro é a criação de um grupo de trabalho, no setor de inteligência da Polícia Civil, para apuração de casos de incitação à violência em escolas nas redes sociais. Essas ações, diz o governo estadual, serão complementadas com os programas já existentes, como a Patrulha Escolar, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) – ambos da Polícia Militar – e o Segurança Presente, da Secretaria de Governo.

Assembleia Legislativa

Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), os deputados aprovaram em primeira discussão na quinta-feira (30), o projeto de lei que cria o Índice de Segurança das Escolas. A proposta, de autoria do ex-deputado Carlo Caiado, prevê que cada escola da rede estadual de educação, através de sua diretora ou diretor, informará à respectiva Coordenadoria Regional de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), sobre o nível de segurança e violência dentro da unidade e em seu entorno, visando à construção do índice.

O responsável pela escola atribuirá, semestralmente, uma nota de zero a dez para o nível de segurança percebido no interior e ao redor da unidade de educação, correspondendo zero a ‘nenhuma segurança / muita violência’ e dez a ‘total segurança/nenhuma violência’.

O índice, construído pela Seeduc, deverá publicar os resultados no Diário Oficial do Estado do Rio, assim como no site da própria Secretaria.

Se aprovado o projeto, a publicação do ISE será semestral, no primeiro dia útil de fevereiro e no primeiro dia útil de julho, a partir do ano posterior ao da publicação da norma em Diário Oficial. A medida precisa passar por segunda discussão em plenário.

Municípios

No Sul Fluminense, apenas dois municípios anunciaram alguma medida relacionada ao assunto até agora: Barra Mansa e Volta Redonda. No primeiro, a iniciativa partiu do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, que fez uma reunião para discutir propostas para sanar possíveis situações de insegurança no ambiente escolar. O encontro, que aconteceu no Colégio Estadual Baldomero Barbará, reuniu associações de moradores, diretores de escolas e representantes das forças de segurança, como o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Coronel Ronaldo Martins.

Em Volta Redonda, a Câmara de Vereadores aprovou dois projetos de lei sobre o combate à violência nas escolas. Uma delas foi a do vereador Betinho Albertassi, que estabelece a instalação de ‘botões do pânico’ nas unidades de ensino. Pela proposta, funcionários poderão apertar o dispositivo, que terá alarme sonoro e visual, e acionar agentes de segurança pública. O outro foi apresentado pelos vereadores Renan Cury e Paulinho AP – o texto prevê ações de promoção à saúde mental com o intuito de prevenir a ocorrência de incidentes envolvendo estudantes, como ataques em escolas, bullying e violência de modo geral. “Ver esse projeto em prática vai ajudar a prevenir qualquer incidente que possa vir a acontecer”, pontuou Cury. Já Paulinho AP lembrou que a sociedade e o Poder Público não podem fechar os olhos para a possibilidade de uma tragédia. “Nosso trabalho é tentar evitar isso”, reforçou.

O vereador Edson Quinto, também preocupado com o assunto, solicitou nesta sexta-feira (31) que a prefeitura crie o Comitê Municipal de Segurança Escolar. O objetivo, de acordo com o parlamentar, é monitorar possíveis atos de violência que possam acontecer nas unidades educacionais.

“Temos visto muitos casos de violência contra crianças e professores e não queremos que isso aconteça em Volta Redonda. Por isso, solicitei a criação de um comitê que possa monitorar e prevenir qualquer situação de violência nas escolas da cidade”, salientou. Segundo ele, a ideia é que o comitê seja composto pela comunidade escolar, agentes de segurança, governo municipal e Câmara de Vereadores.