Atenção Oncológica de Volta Redonda é destaque na mostra estadual da Fiocruz

Volta Redonda – A Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda (LAO-VR) está entre as melhores experiências exitosas do SUS (Sistema Único de Saúde) da 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde / Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio) / IdeiaSUS-Fiocruz. A apresentação de 24 trabalhos desenvolvidos em municípios do estado, selecionados previamente, aconteceu nessa terça-feira (29), no Rio de Janeiro.

Com a segunda colocação na mostra estadual, a primeira colocação ficou com Angra dos Reis e a terceira com Itaperuna –, a Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda levou o Prêmio Suely Osório, que homenageia a apoiadora do Cosems-RJ, falecida em 2024, por sua trajetória profissional dedicada à defesa do SUS. Além disso, o programa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá consultoria, durante 12 meses, da equipe da Curadoria em Saúde da IdeiaSUS-Fiocruz e contará com a produção de vídeo e a publicação de livro sobre a prática.

A coordenadora da LAO-VR, a oncologista Luciana Francisco Netto, fez a apresentação na mostra estadual e recebeu a premiação ao lado de outros profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e também da presidente do Cosems-RJ, Maria da Conceição de Souza Rocha, que era a secretária de Saúde de Volta Redonda quando a iniciativa foi implantada no município.

O resultado também rendeu vaga para participar da “20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”, que acontecerá durante o 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), de 15 a 18 de junho deste ano, em Belo Horizonte (MG). Na primeira seleção, a Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda ficou em oitavo lugar em todo o estado, e em primeiro no Médio Paraíba.

Criada para agilizar o diagnóstico do câncer, a Linha de Atenção Oncológica tem por objetivo reduzir a morbidade e mortalidade causada pela doença. A oncologista Luciana Francisco Netto afirma que o reconhecimento em todo o estado se deve ao trabalho desenvolvido no município para o diagnóstico precoce do câncer e agilidade no acesso ao tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde).

“A Linha de Atenção Oncológica, implantada em 2022, está nas 46 unidades da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda. Temos atuado no diagnóstico dos cânceres de mama, do colo do útero e de intestino, devido ao alto índice na população brasileira. O paciente com sinais e sintomas é identificado pela equipe da Atenção Primária, sendo a porta de entrada na rede pública”, explicou a médica, acrescentando que, quando há suspeita, o paciente é encaminhado e regulado para atenção especializada para que tenha acesso a exames específicos e ao acompanhamento na rede municipal de saúde.