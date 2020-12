Hospitais particulares têm alta em atendimentos para Covid-19

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 13:24 horas

Volta Redonda – Hospitais particulares de Volta Redonda registraram aumento de atendimento a pacientes que estão com suspeita ou testaram positivo para o novo coronavírus. No final de semana passado, o Hospital Santa Cecília (antigo Hospital da CSN), por exemplo, não tinha vagas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com Covid-19.

O movimento também aumentou no Hospital da Unimed de Volta Redonda que ampliou a capacidade de atendimento. A unidade anunciou ainda contratação de médicos e profissionais assistenciais, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

Na manhã desta terça-feira, dia 15, o total de pacientes internados que testaram positivo para a Covid-19 chega a 45: 27 estão em enfermaria e 18 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), sendo 07 em ventilação mecânica.

O jornal ressalta que o número de internações pode oscilar a qualquer momento.

O aumento no casos de suspeita e confirmação da Covid-19 estaria ocorrendo pelo fato de a classe média, que estava trabalhando em home office, ter rompido o isolamento social, o que atingiu em cheio as unidades hospitalares do município.

-As pessoas que estavam trabalhando em home office começaram a sair, isso acabou provocando o aumento dos casos, principalmente na classe média que até então estava em casa – disse uma fonte ouvida pelo DIÁRIO DO VALE.

Atendimento online

Além de reforçar o atendimento, a Unimed informou que o atendimento online funciona das 8 às 20 horas pelo WhatsApp: (24) 99-255-7556. O hospital reiterou ainda a importância do uso da máscara, a manutenção do distanciamento social “e ficar em casa o máximo possível”.

Com relação a uma foto que circula nas redes sociais mostrando uma fila de pacientes, o hospital informou que atende pacientes de Volta Redonda e toda a região Sul Fluminense.

Também afirmou que a Unidade de Apoio Especial recebe pacientes com sintomas gripais para consultas e realização de exames de Covid-19 todos os dias.

– Todo o espaço possui sinalização de distanciamento e uso obrigatório de máscara, além de ser higienizado constantemente. Como alternativa para seus clientes, o Hospital Unimed Volta Redonda criou também a orientação online, um atendimento médico por vídeo chamada para todos os sintomas – destacou em nota.

Ainda de acordo com a Unimed, os dados relacionados à Covid-19 não são divulgados para respeitar a confidencialidade dos pacientes, e que isso é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.