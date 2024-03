Atendimento do castramóvel, no Padre Josimo, vai até dia 22

Volta Redonda – O Castramóvel Volta Redonda começou na manhã desta quarta-feira (6) as cirurgias gratuitas em cães e gatos no bairro Padre Josimo. Os animais da localidade estão sendo castrados a fim de evitar a procriação descontrolada e realizar o controle de doenças, entre elas o câncer. O veículo móvel adaptado para as castrações está estacionado próximo à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro, onde vai permanecer atendendo até o dia 22 deste mês aos cães e gatos agendados.

No bairro são feitas 120 cirurgias, e a totalidade das vagas ainda não foi preenchida. Os moradores do Padre Josimo que quiserem castrar seu animal de estimação devem procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os próximos bairros atendidos pelo castramóvel já foram definidos, sendo eles o Belmonte e Siderlândia.

A moradora Flávia Dantas aproveitou a iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda para castrar suas duas cadelas. Uma delas, Xin Li, de três anos de idade, estava sendo atendida na manhã desta quarta.

“Esse projeto do castramóvel é excelente, pois muitas pessoas não têm condições financeiras de castrar seu animal na rede particular. A população que tem animal deve se conscientizar para fazer o procedimento; minha cachorra está sendo muito bem atendida, passou primeiro por uma avaliação com a médica veterinária e entrou para a cirurgia. Nesta semana, a minha outra cadela também passará pelo procedimento. Só tenho a agradecer à prefeitura pela iniciativa”, disse Flávia.

Vale lembrar que os moradores que agendaram a castração do seu animal devem comparecer no dia e horário marcado para não perder a vaga.

Advertisement

“Caso o bairro em que a pessoa mora ainda não tenha sido contemplado com o castramóvel, ela pode agendar o procedimento no Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) e obter mais informações pelo WhatsApp da Vigilância Ambiental de Volta Redonda (24) 99233-4480”, orientou a coordenadora da vigilância, Janaína Soledad.