Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 17:17 horas

Barra Mansa- A Secretaria de Governo de Barra Mansa, através do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), informa que o atendimento ao público na sede do órgão no município ficará suspenso entre os dias 03 e 16 de novembro.

De acordo com a prefeitura, o Procon-BM passará por mudanças, mas as audiências previamente agendadas serão realizadas normalmente.