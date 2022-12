Atendimento nas unidades de saúde de VR é reforçado por 34 médicos - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 16:29 horas

Volta Redonda – Trinta e quatro médicos generalistas (clínicos gerais) foram contratados nesta semana e, somados aos 47 que já integravam a rede, o município conta agora com 81 médicos na Atenção Primária. Todos já iniciaram os trabalhos e treinamentos no prontuário eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – sistema VIVVER.

Além das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), os médicos vão integrar outras equipes da Atenção Primária, como a do Consultório na Rua, dedicada a atender pessoas em situação de rua; o Serviço de Atenção Domiciliar; e a Equipe PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional), que atende na Cadeia Pública Franz De Castro Holzwarth, no bairro Roma.

As contratações ocorreram através de um chamamento público realizado neste mês, quando a prefeitura anunciou que pretende pagar até R$ 20 mil para 40 horas semanais; R$ 15 mil para 30 horas semanais; e R$ 10 mil para 20 horas semanais de trabalho, mediante gratificações de acordo com o desempenho dos profissionais.

– Não tínhamos 100% das equipes completas na Saúde da Família e este aumento salarial significativo atraiu os profissionais, que podem ganhar até R$ 20 mil, de acordo com a sua carga horaria e desempenho na função. Agora podemos garantir assistência de qualidade à população e avançar ainda mais no fortalecimento da Atenção Primária de Volta Redonda – explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que acabar com a falta de médicos nas unidades de saúde é uma prioridade.

– Contratamos mais 34 médicos e estamos muito felizes em conseguir completar o quadro nas unidades do município. É um primeiro passo muito importante nesta nossa missão de reconstruir a rede, que encontramos com muita dificuldade, para que Volta Redonda volte a ser referência na área da Saúde – concluiu.