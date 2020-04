Atendimentos do Saae são retomados na Região Leste e no bairro Vista Alegre

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 17:59 horas

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) retomou o expediente nos postos de atendimentos da Região Leste e do bairro Vista Alegre. O serviço acontece de segunda à sexta-feira, de 8h às 16h30 e aos sábados, de 8h às 14h. De acordo com a autarquia, essa retomada tem o intuito de manter os serviços de qualidade disponibilizados aos cidadãos.

A unidade da autarquia no bairro Vista Alegre fica localizada na Avenida Cristiano dos Reis Meireles Filho, 1.158. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3028-9971. Já a unidade da Região Leste está instalada na Rua Álvaro Rego Millen, 175, no bairro Nove de Abril. O telefone para contato é (24) 3028-9967.

Dentre os inúmeros serviços oferecidos estão: alteração da data de vencimento de conta; pedido de ligação de água e esgoto e religação de água; revisão e parcelamento de contas (débito); sanar dúvidas frequentes; realização de pedido de troca e instalação de hidrômetros; emissão de segunda via de contas e alteração de titular da conta.

Para o atendimento presencial, é necessário que o contribuinte esteja usando máscaras de proteção facial a fim de evitar riscos de propagação do novo coronavírus.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, comentou sobre a iniciativa. “A volta do atendimento presencial é muito importante para o funcionamento da máquina administrativa e fundamental na manutenção da qualidade dos serviços prestados aos clientes. Como a autarquia vive de arrecadação, esse retorno é extremamente importante. Para se ter ideia, no período de março e abril o Saae teve uma queda de 33% em sua arrecadação,” salientou.

O diretor ainda ressaltou as medidas que autarquia tomou para auxiliar os usuários frente ao momento de pandemia. “Prorrogamos em 30 dias o vencimento da conta de abril, ou seja, para maio. A conta referente ao mês de maio terá seu vencimento em junho e, assim sucessivamente”, enfatizou Fanuel.