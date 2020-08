Atendimentos nos Cras e Centro Pop de Barra Mansa são suspensos após funcionários testarem positivo para Covid-19

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 17:05 horas

Sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também encerrou atendimentos presenciais

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa suspendeu temporariamente o atendimento presencial da sede da SMADSDH (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos), do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e do Centro Pop, nesta segunda-feira (17), após alguns funcionários testarem positivo para Covid-19.

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realizará a desinfecção desses locais. Os empregados que estão infectados ou com sintomas do vírus já foram afastados de seus cargos para cumprirem o isolamento domiciliar.

O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é a única unidade que permanecerá com atendimento presencial, em regime de escala, das 8h às 12h. Para as pessoas que buscam o atendimento dos outros serviços, a secretaria disponibilizou os telefones da sede, do Cras, do Centro Pop e da Casa dos Conselhos.

Sede SMASDH: 99987-5992

Cras Ano Bom: 99962-9216

Cras Paraíso de Cima: 99814-6469

Cras São Pedro: 99923-3755

Cras Morada Verde: 99869-9614

Cras Vila Natal: 99944-3552

Cras Coringa: 99962-8057

Centro Pop: 99815-5923

Casa dos Conselhos: 99834-4671