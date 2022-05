Ateneu Angrense de Letras e Artes premia os melhores em diversos setores culturais

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 12:31 horas

Instituição cultural anunciou os resultados dos seus concursos de poesia, fotografia e interpretação

Angra dos Reis – O Ateneu Angrense de Letras e Artes promoveu três premiações na noite de sábado (28), o XXXVI Concurso de Poesia Poeta Brasil dos Reis, o Concurso de Interpretação e o I Concurso de Fotografia Antuan Ábado Henne. O evento aconteceu no Iate Clube Aquidabã, reuniu representantes dos mais diversos setores culturais e contou ainda com a presença do prefeito Fernando Jordão.

– Aproveito para anunciar que, neste ano, estamos disponibilizando R$ 1 milhão para fomentar a cultura em Angra dos Reis – destacou o prefeito, se referindo ao recurso do Fundo Municipal de Cultura, que será dividido entre os artistas que apresentarem seus projetos nos editais abertos pela Secretaria de Cultura e cumprirem os pré-requisitos.

O secretário de Cultura, Andrei Lara, também esteve presente no evento.

Durante a solenidade ocorreram as premiações dos concursos, além das interpretações das poesias mais bem classificadas. Tolerância, Sabedoria, Harmonia e Coragem foram os temas deste ano, com foco na inclusão social. Alunos da Escola de Surdos de Angra dos Reis participaram como jurados do concurso de fotografia e membros da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev) interpretaram algumas poesias.

– O Ateneu é uma academia de letras e artes. Não é apenas um espaço das letras, mas das artes como um todo. Nossos eventos retratam muito bem o sentido plural da nossa academia – pontuou Marcelo Ramos, presidente do Ateneu, que completa 50 anos em 2023.

Entre as autoridades presentes estavam a deputada estadual Célia Jordão, a deputada federal Soraia Santos e os vereadores Dudu do Turismo e Charles Neves.

Premiados – Soneto

3 ° Lugar: Luciano Dídimo

Soneto: A Sabedoria- Pindoretama-Ce

2° Lugar: Edmardo Lourenço Rodrigues.

Soneto: Sabedoria- Vila Velha – Es

1 ° Lugar: Arlindo Tadeu Hage

Soneto: Das (In)Certezas Da Vida – Juiz De Fora-Mg

Premiados – Concurso De Poesia

Tema: Harmonia

3 ° Lugar: Maria Helena Ururahy Campos Da Fonseca

Tema: A Harmonia Do Abraço- Angra Dos Reis-Rj

2 ° Lugar: Charles Luciano Gomes Da Silva

Poema: Reciprocidade – Catende-Pe

1 ° Lugar: Rodrigo Ribeiro De Souza

Poema: Mundo Harmonia- Belo Horizonte-Mg

Tema: Coragem

2 ° Lugar: Silvia Alice De Carvalho Soares

Poema: Apelo À Coragem – Angra Dos Reis-Rj

1 ° Lugar: Neusa Aparecida Moreira Maia

Poema: Estrada – Angra Dos Reis-Rj

Tema: Tolerância

3 ° Lugar: Débora Novaes De Castro

Poema: Tolerância Zero- São Paulo-Sp

2 ° Lugar: Ana Maris De Figueiredo Ribeiro

Poema: Tolerare / Tolerância- Angra Dos Reis-Rj

1 ° Lugar: Marcello Mansell

Poema: Amor E Tolerância – Angra Dos Reis-Rj

Premiados I Concurso De Antuan Ábado Henne

Tema Sabedoria

2° Lugar– Houve Empate Com A Mesma Pontuação Entre Walter Teixeira Braz E Heron Dario.

1° Lugar –Tânia Sarno Couto •Foto: O Mais Sábio.

Tema Coragem

3° Lugar – Walter Teixeira Braz

2° Lugar- Heron Dario

1° Lugar – Tema: Coragem: Tânia Sarno Couto • Foto: Pássaros Humanos.

Tema Harmonia

3° Lugar – Márcia Paiva Peres

2° Lugar – Ana Maris Figueiredo

1° Lugar – Tema: Harmonia: Tânia Sarno Couto • Foto: Harmonia Em Acordes.

Tema Tolerância

1° Lugar: Walter Teixeira Braz • Foto Capa Livreto: Respeito Ao Sagrado Alheio.

1° Lugar: Marcos Vítor Souza • Foto Página Interna Livreto: Tolerância Religiosa E Suas Diferentes Imagens.

Premiados Concurso De Interpretação

Intérprete: Paulo Gomes

Soneto: Das (In)Certezas Da Vida, Arlindo Tadeu Hagen

Intérprete: Elaine Alves

Soneto: Sabedoria, De Edmardo Lourenço Rodrigues

Intérprete: Violeta Carvalho

Soneto: A Sabedoria, Luciano Dídimo

Intérprete: Ilza Nascimento

Poesia: Mundo Harmonia, Rodrigo Ribeiro De Souza

Intérprete: Edilene Vieira

Poesia: Reciprocidade, De Charles Luciano Gomes Da Silva

Intérprete: Felipe Santana

Poesia: A Harmonia Do Abraço, De Maria Helena Ururahy Campos Da Fonseca

Intérprete: Lena Mafort

Soneto: Estrada, De Neusa Aparecida Moreira Maia

Intérprete: Silvia Alice De Carvalho

Soneto: Apelo À Coragem, De Silvia Alice De Carvalho Soares

Intérprete: Marcello Mansell

Poesia: Amor E Tolerância, De Marcelo Mansell

Intérprete: Ana Maris De Figueiredo Ribeiro

Poesia: Tolerare/Tolerância, De Ana Maris De Figueiredo Ribeiro

Intérprete: Alan Russo

Poesia: Tolerância Zero, De Débora Novaes De Castro