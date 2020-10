Atentado em Barra Mansa pode ter sido por vingança 

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 08:10 horas

Barra Mansa – Policiais que investigam o atentado ocorrido na noite de quinta-feira, dia 1, no bairro Cotiara, em Barra Mansa, não descartaram a hipótese de o crime ter sido praticado por vingança. Três jovens foram baleados, sendo que o alvo dos atiradores foi um rapaz de 18 anos.

Os criminosos estavam em um carro, cuja placa não foi anotada. Segundo a PM, o rapaz já teve passagem pela polícia. Ele foi atingido por cerca de oito tiros, sendo um deles na cabeça.

O jovem está internado na Santa Casa de Barra Mansa, onde foi submetido a uma cirurgia. As outras vítimas, sendo um menor, foi atingido com um disparo no pé, e outro jovem, de 23 anos, levou um tiro na perna. Eles também foram estão internados no mesmo hospital.

Os policiais não descartaram a hipótese de que esses dois jovens foram vítimas de bala perdida, por estarem no local errado, na hora errada. O caso esta sendo investigado.