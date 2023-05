Athletico-PR vence o Flamengo por 2 a 1 na Arena da Baixada

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 18:50 horas

O Athletico-PR venceu o Flamengo por 2 a 1 na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do time carioca ter aberto o placar do jogo, o Athletico se recuperou e venceu a partida com um gol de Vitor Roque e Erick.

Com essa vitória, o Athletico-PR alcançou a décima posição da tabela. O Flamengo cai para a 16ª colocação, ficando próximo da zona de rebaixamento.

Durante o jogo, no lance do segundo gol, o goleiro Santos precisou ser substituído ao machucar a cabeça.