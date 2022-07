Atividades do Projeto Sine Itinerante de Resende terá início na segunda-feira

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 16:26 horas

Projeto que leva serviços de cidadania tem calendário para agosto com 13 eventos previstos

Resende- Com a proposta de oferecer serviços de cidadania com edições múltiplas e itinerantes nos mais variados pontos do município, o projeto Sine Itinerante, da Prefeitura de Resende, iniciará a sua primeira etapa na segunda-feira, dia primeiro, no Cras Lavapés.

O projeto realizado por meio das secretarias municipais de Indústria, Comércio e Turismo e Assistência Social e Recursos Humanos, realizará ao todo 11 visitas para resolver questões trabalhistas.

O Sine Itinerante realiza cadastramento de currículo, orientação sobre a nova Carteira de Trabalho digital e ainda faz agendamento de Seguro-Desemprego, além de esclarecer as dúvidas da população.

– É sempre importante destacar a participação das unidades do Cras no projeto. É um trabalho de parceria, que une frentes para fortalecer a qualidade dos serviços públicos. Temos mais um mês completo com 13 datas do serviço do Sine Itinerante e esperamos levar os serviços para aqueles que não conseguem acessar o Sine por alguma razão. Aproximamos os serviços públicos da população e essa é uma diretriz muito importante do atual governo – explicou o secretário de Indústria, Comércio e Turismo.

O Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24) 3360-6238.

Calendário completo:

01/08 – Cras Lavapés

04/08 – Cras Itapuca

07/08 – Feira Parque das Águas

08/08 – Bulhões

11/08 – Engenheiro Passos

12/08 – Terra Livre

18/08 – Quadra da praça Nova Alegria

24/08 – Centro Pop

25/08 – Cras Parque Minas Gerais