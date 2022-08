Atividades na Escola Cívico-Militar de Itatiaia teve início nesta segunda-feira

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 15:39 horas

Itatiaia- O retorno às aulas para o segundo semestre, nesta segunda-feira (1º), aconteceu com uma grande novidade para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia. Teve início a implantação do modelo de Escola Cívico-Militar na unidade, com uma cerimônia que contou com as equipes de militares e da escola, alunos, da secretária de Educação, Solange Miranda, e do prefeito Irineu Nogueira.

Os alunos foram recebidos pela equipe da escola e por monitores militares, que já começaram a dar instruções aos estudantes. Inicialmente, o projeto contará com apoio de cinco militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Um dos pilares da Escola Cívico-Militar é desenvolver competências que evidenciam valores como honestidade, responsabilidade, respeito, patriotismo, disciplina, excelência e dedicação.

– É uma grande conquista para nós e mais uma vitória que se concretiza para a área da educação no município. Nossa expectativa é cada vez mais melhorar o processo de ensino e aprendizagem, facilitar o trabalho dos professores. Os alunos foram muito receptivos, estão animados. Unindo forças, tenho certeza que esse será um projeto de muito sucesso – relatou a secretária de Educação, Solange Miranda, acrescentando que nos próximos dois anos algumas etapas vão acontecer, em busca de certificação definitiva como Escola Cívico-Militar.

Ela explica que haverá uniformes específicos para a Escola Cívico Militar, que terá identificação em sua fachada informando ser uma Ecim e que o novo modelo terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 36 meses, mediante celebração de aditivo.

– Com muita honra e satisfação damos início a esse projeto no Ana Elisa Grégori. Esta é uma grande oportunidade para os alunos, tenho certeza de que daqui sairão grandes profissionais. Nossos estudantes vivenciarão uma rotina cívico-militar com valores imprescindíveis para a formação humana, e com certeza teremos excelentes resultados pedagógicos – disse o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.