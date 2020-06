Atividades turísticas em Angra dos Reis estão previstas para voltar no dia 15 de agosto

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 16:22 horas

Retorno do turismo dependerá do cenário da Covid-19 no município

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis definiu que as atividades turísticas no município estão previstas para voltar no dia 15 de acordo, mediante reavaliação da pandemia no município. Uma reunião entre representantes da prefeitura e do trade turístico do município ocorreu na segunda-feira (22), onde foi sugerido o retorno das atividades no dia 1º de julho, porém foi acordado que retornarão em agosto.

A reunião contou com vários representantes do setor turístico de Angra, o encontro também reuniu o secretário de Governo e Relações Institucionais, Marcus Veníssius Barbosa – representando o prefeito Fernando Jordão –, o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Rabello, o presidente da TurisAngra, João Willy, o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, e o presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), Mário Sérgio Reis.

O presidente da TurisAngra, João Willy, disse que ficou decidido em comum acordo que o setor vai voltar a funcionar na data de 15 de agosto, baseando-se na análise da curva de contaminação do coronavírus em Angra e em dados relacionados à saúde no município, como a taxa de ocupação hospitalar referente à Covid-19.

– De qualquer forma, o retorno será efetuado de maneira cuidadosa. Num primeiro momento, não pensamos em já retornar com as excursões que têm a cidade como destino, mas com o turismo para quem vem visitar a cidade de carro. Os empreendimentos vão assinar um termo declarando que estão de acordo com o protocolo do setor no município, entendendo que a volta das atividades turísticas está sendo construída tanto pelo trade quanto pela prefeitura – detalhou.

Possibilidade

De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, existe a possibilidade de que a data de reabertura seja antecipada para 1º de agosto, mas isso vai depender de uma reavaliação do cenário, marcada para 15 de julho.

– Se estiver tudo bem com os índices divulgados pela saúde do município na época, a antecipação poderá ser efetuada. Mas o que é mais certo é que o setor retorne à ativa no dia 15 de agosto – declarou a prefeitura em nota.