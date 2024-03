Atleta de 14 anos é a primeira joia do Resende que reforça o Santos FC

Resende – Talento, técnica e projeção, certamente foram fatores decisivos que fizeram com que o futebol do jovem atleta do Resende, Guilherme Sant’ana, de apenas 14 anos, despertasse o interesse do Santos.

Mas a transferência do meia atacante Guilherme, concretizada na manhã desta sexta-feira (8), para o clube que revelou o Rei do Futebol, é emblemática para o Resende, como explica o diretor de marketing do clube, Marcelo Montenegro.

“A Pelé Academia, que recebe o nome e a metodologia do maior ícone da história do esporte, já formou dezenas de jogadores para as bases de diversos clubes grandes no Brasil, mas o primeiro jogador da Pelé Academia a vestir a camisa do Santos, é mais do que especial. Apenas quem sabe o que o nome Pelé representa para o futebol, sabe o que nós, que vivemos o dia-a-dia do clube e do CT, que tem o dna do Pelé, estamos sentindo”, contou o diretor de marketing do clube.

Para reforçar ainda mais os laços com o time da Baixada Santista, Guilherme é natural de Santos e torcedor do Santos.

“Serei sempre grato ao que o Resende me proporcionou, a excelente estrutura para as categorias de base, proporcionou a possibilidade de buscar o sucesso no clube do meu coração. Confesso que estou feliz demais com a oportunidade e, certamente, com as bênçãos do Rei”, comemorou o jovem Guilherme.

O jogador, que vai se apresentar ao Santos na próxima semana, teve 50 % dos direitos negociados junto ao clube santista. Com informações da Comunicação/RFC.